Российская биатлонистка Кристина Резцова оценила состояние трассы в белорусских Раубичах, где проходит чемпионат Европы.

В эфире телеканала «Матч ТВ» спортсменка призналась, что передвигаться по дистанции очень тяжело, так как невозможно даже понять, едут ли лыжи.

«Утопаешь по колено в снегу, палки проваливаются — бежишь не на прокате, не на технике, а просто бежишь. Всё буграми, сугробами — ужасно, честно говоря», — сказала Резцова. Она отметила, что ветер не помешал ей на стрельбище, так как сегодня он постоянный, а не порывистый.

Напомним, сборная России завоевала серебряные медали в смешанной эстафете на чемпионате Европы. Резцова бежала на первом этапе, Виктория Сливко — на втором. Третий и четвертый этап достались Эдуарду Латыпову и Кариму Халили.