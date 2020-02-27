Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев допустил ошибку, когда делал заявку на мужскую эстафету в рамках чемпионата мира.

Ранее тренер Сергей Белозеров сообщил, что Хованцев перепутал этапы Матвея Елисеева и Евгения Гараничева. Изначально Елисеев планировался на первый этап, Гараничев — на второй, однако Хованцев по ошибки заявил наоборот.

«Мнение Белозёрова, хотя Хованцев изначально говорил лично мне про такую расстановку: Гараничев — Елисеев — Поршнев — Логинов!» — написал Губерниев у себя в телеграм-канале.

Комментатор напомнил лыжную эстафету на Олимпиаде 2006 года, когда в ФЛГР перепутали Баранову и Куркину на стартовых этапах, однако это не помешало команде одержать победу. «Победителей не судят», — добавил Губерниев.

Напомним, на чемпионате мира по биатлону Россия заняла четвертое место в мужской эстафете. Команду также представляли Никита Поршнев и Александр Логинов.