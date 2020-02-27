Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, рассказал о своем отношении к критике в интернете.

По словам специалиста, работа помогает ему и коллегам справляться с любым давлением. Он подчеркнул, что, какими бы негативными ни были комментарии, тренеры и фигуристы всегда возвращаются на каток и продолжают работать.

«Никогда никому отвечать мы не будем. Но иногда на каких-нибудь «ветках» мы что-нибудь читаем. Много чего пишут, много хорошего, но бывает и плохое, но мы пытаемся от этого абстрагироваться», – сказал Глейхенгауз, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, с 16 по 22 марта в Монреале (Канада) будет проходить чемпионат мира, на котором выступят три ученицы группы Тутберидзе: Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Также в марте пройдет юниорский ЧМ, там выступят Камила Валиева, Майя Хромых, Дарья Усачева и Даниил Самсонов.