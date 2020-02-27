В Санкт-Петербурге на паркете «Сибур Арены» стартовал баскетбольный матч между «Зенитом» и мюнхенской «Баварией». Команды встречаются в рамках 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги, игра началась в 20:00 по московскому времени.

И «Зенит», и «Бавария» являются аутсайдерами чемпионата, они располагаются на последних строчках турнирной таблицы.

В предыдущих пяти встречах «сине-бело-голубые» потерпели четыре поражения. Они оказались сильнее греческого «Олимпиакоса», но проиграли «Барселоне», «Фенербахче», «Панатинаикосу» и «Альбе». Недавно у руля команды встал испанец Хавьер Паскуаль, он сменил своего соотечественника Джоана Плазу, который был отправлен в отставку.

«Бавария» тоже выиграла лишь один матч из пяти. Мюнхенцы смогли одержать верх над «Маккаби Тель-Авив», но уступили «Олимпии», АСВЕЛу, «Анадолу Эфес» и «Валенсии».