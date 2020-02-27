Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев поделился мнением о современном обществе.

«Грустно, но мужчины мельчают, не готовы брать ответственность, защищать своих спутниц. Вот женщинам и приходится быть сильными, чтобы постоять за себя», — заявил Валуев, слова которого приводят «Аргументы и факты».

По мнению Валуева, сейчас женщины вынуждены «примерять на себя мужской пиджак», так как очень многие мужчины проявляют инфантилизм. Он подчеркнул, что современные мужчины становятся рассудительными и взрослыми гораздо позже, чем предшествующие поколения.

Валуев уверен, что в наше время молодой человек лет 20-25 в житейском плане ведет себя как ребенок, поэтому не представляет интереса для девушки, ищущей опору.

«Это болезнь нашего общества, которая охватила все слои и стремительно прогрессирует», — сказал Валуев.