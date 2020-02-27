Сборная Норвегии по биатлону дисквалифицирована в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который проходит в белорусских Раубичах.

Норвежцы заняли третье место, однако были дисквалифицированы из-за Александра Андерсона. На финишном круге он создал помеху на трассе для белоруса Сергея Бочарникова. Таким образом, бронзовая награда перешла к сборной Белоруссии, занявшей четвертое место.

Напомним, победителями эстафеты стали украинцы, серебряные медали завоевала российская команда в составе Кристины Резцовой, Виктории Сливко, Эдуарда Латыпова и Карима Халили.

Завтра, 28 февраля, биатлонисты проведут день отдыха. В субботу в рамках чемпионата Европы состоятся спринты, в воскресенье — гонки преследования.