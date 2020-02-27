Бывшие российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова отправились в Цюрих (Швейцария), где состоятся слушания Спортивного арбитражного суда (CAS) по их делу.

Слушания состоятся в начале следующей недели: 2 и 3 марта.

Напомним, спортсменки пожизненно дисквалифицированы, МОК признал их причастными к допинговой системе на Олимпиаде в Сочи. Кроме того, биатлонистки лишены медалей. У Зайцевой и Романовой забрали серебряные награды эстафеты, у Вилухиной — эстафеты и спринта.

Ранее спортсменки потребовали, что слушание по их делам проходило в публичном режиме с доступом для мировых СМИ.

«Мы требуем, чтобы слушания в CAS были публичными и открытыми, с доступом всех мировых СМИ, уверена, ни WADA, ни кто угодно другой против не будет», — сказала Зайцева.