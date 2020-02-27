Швейцарский биатлонист Беньямин Вегер объявил о досрочном завершении сезона.

«На лыжне я себя чувствую совсем не на том уровне, на котором был в предыдущие сезоны. Из-за этого у меня начались психологические проблемы», — сказал швейцарец, слова которого приводит Ski-Nordique.

Спортсмен подчеркнул, что ради хорошей подготовки к следующему сезону ему необходимо отдохнуть от биатлона. По его мнению, после десяти этапов Кубка мира нужно перезагрузить разум.

На данный момент Вегер занимает 29-е место в общем зачете Кубка мира. Он не завоевал ни одной медали в нынешнем сезоне, его лучший результат — пятые места в индивидуальных гонках на чемпионате мира и этапе в Эстерсунде.

Ранее о досрочном завершении сезона объявил немец Эрик Лессер.