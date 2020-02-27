Российская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась в полуфинал турнира в Дохе (Катар). В четвертьфинальном матче она встречалась с девятой ракеткой мира швейцаркой Белиндой Бенчич и одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

Спортсменки провели на корте 1 час 37 минут. За это время Кузнецова семь раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и взяла три гейма на подаче соперницы. Бенчич сделала пять эйсов, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт из пяти.

Следующей соперницей Кузнецовой станет представительница Белоруссии Арина Соболенко, которая выбил из борьбы китаянку Сайсай Чжэн.

Напомним, турнир завершится 29 февраля. Действующей чемпионкой является бельгийка Элисе Мертенс, в прошлогоднем финале обыгравшая Симону Халеп.