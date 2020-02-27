Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев предложил Александру Логинову и его личному тренеру Александру Касперовичу подать в суд на Международный союз биатлонистов (IBU).

Ранее Логинов и Касперович собрались подать иск на Сару Фуссек-Хаккарайнен, которая стала инициатором обысков в расположении сборной России на чемпионате мира в Антхольце.

«Я бы посоветовал не к Фуссек-Хаккарайнен иск подавать, а непосредственно к IBU, ведь она простой сотрудник IBU. Недисциплинированный сотрудник. Но вина-то лежит на IBU», – сказал Васильев, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, Фуссек-Хаккарайнен сообщила итальянской полиции, что Касперович использует чужую аккредитацию на ЧМ. После это карабинеры прибыли в отель российской команды и произвели обыск в номерах Логинова и Касперовича.