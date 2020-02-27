Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал турнира категории АТР500 в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинальном матче он встречался с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и потерпел поражение в двух сетах со счетом 2:6, 2:6.

Спортсмены провели на корте 1 час 8 минут, за это время Хачанов три раза подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и взял один гейм на подаче соперника. Джокович сделал два эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти возможных.

Следующим соперником Джоковича станет победитель встречи Гаэль Монфис (Франция) — Ришар Гаске (Франция).

Напомним, ранее турнир покинул россиянин Андрей Рублёв, в четвертьфинале проигравший британцу Дэниелу Эвансу.