Фигурист Иван Ригини, представляющий Италию, рассказал, насколько затратным является фигурное катание для спортсменов, не имеющих спонсоров и поддержки со стороны федерации.

По словам Ригини, на занятия фигурным катанием уходят огромные суммы. Коньки стоят тысячу долларов, плюс костюмы и оплата не менее двух тренировок в день, объяснил фигурист. Кроме того, нужны ОФП, специальные занятия, хореография и восстановление.

«И все это за свои деньги. Зарплаты фигуристам платят только в России и в Америке. Можно попытаться найти спонсора, но когда у тебя нет имени, никому из спонсоров ты неинтересен», — сказал Ригини, слова которого приводит RT.

По мнению Ригини, он мог бы достичь успеха в любом другом виде спорта, если бы также на протяжении 23 лет отдавал все силы тренировкам. Он пояснил, что фигуристы не имеют возможности нормально зарабатывать, так как в их виде фактически нет спонсорства.

«Не может же спортсмен выйти на чемпионат мира с нашитым на костюм логотипом Nike», — сказал Ригини.