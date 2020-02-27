Олимпийский чемпион Михаэль Рёш прокомментировал победу российского биатлониста Александра Логинова на чемпионате мира в Антхольце. Россиянин завоевал золотую медаль в спринтерской гонке.

«Он отсидел два года за ЭПО, вернулся, трибуны его встретили неодобрительным гулом. А он все равно стал чемпионом мира. Снимаю шляпу», — заявил Рёш, слова которого приводит «Матч ТВ». Экс-спортсмен подчеркнул, что Логинов действительно силен.

Напомним, также Логинов выиграл бронзовую медаль гонки преследования в Антхольце. Во время индивидуальной гонки трибуны освистали россиянина, также он в очередной раз подвергся травле со стороны иностранных спортсменов.

В день эстафеты в номер Логинова ворвалась полиция и произвела обыск, его личный тренер Александр Касперович подозревался в транспортировке допинга.