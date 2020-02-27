Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал плохой результат женской команды в текущем сезоне. После чемпионата мира в Антхольце он сообщил, что тренер Виталий Норицын может быть уволен.

По мнению Драчева, если тренеры и биатлонистки находят комфортную атмосферу, значит, ведется слишком мягкая работа, которая не дает результат.

«В женской лыжной сборной, помню, они не просто тренера ненавидели, они его и боялись, и ненавидели, и не любили. Вот тогда был результат», — заявил специалист, слова которого приводит «Матч ТВ». Он подчеркнул, что хочет видеть жесткую работу в женской команде.

Драчев подчеркнул, что при подготовке к следующему сезону и чемпионату мира сборная России постарается исправить все ошибки.