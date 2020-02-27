Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал информацию о возможной отставке по итогам нынешнего сезона. Ранее глава СБР Владимир Драчев заявил, что Норицын может быть уволен из-за отсутствия результата.

Норицын отметил, что результативность и место в протоколе — это верхушка айсберга. Он признал, что в этом плане не справился с работой, так как медалей действительно нет, а на чемпионате мира россиянки финишировали за пределами топ-10.

«Думаю, нет смысла это как-то разбирать, сезон еще идет, есть три этапа. Если отстраняют – значит нет результата. Это право руководителя, хотя сама подача очень странная», – заявил Норицын в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на прошедшем в Антхольце чемпионате мира женская сборная России не завоевала ни одной награды, у мужчин две медали взял Александр Логинов.