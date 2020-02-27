Фигурист Иван Ригини поделился мнением о двукратном олимпийском чемпионе Юдзуру Ханю и сравнил его с межгалактическим пришельцем.

Ригини отметил, что японцу удается очень быстро восстанавливаться после любых травм, даже самых тяжелых.

«Внутри он действительно какой-то пластилиновый — ноги в разные стороны на льду выгибаются. Если бы у меня, не дай бог, произошла какая-то травма из тех, что случались у Ханю, я бы, наверное, никогда уже на ноги не встал», — заявил Ригини, слова которого приводит RT.

Фигурист также отметил, что японец очень силен духом. Всё это в совокупности делает его особенным, уверен Ригини. Он подчеркнул, что мало кто способен выступать также, как это делает Ханю.

Напомним, Ханю примет участие в чемпионате мира, который будет проходить в Монреале (Канада) в период с 16 по 22 марта.