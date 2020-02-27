Петербургский «Зенит» потерпел очередное поражение в регулярном чемпионате Евролиги. В рамках 26-го тура он принимал «Баварию», матч на «Сибур Арене» завершился со счетом 68:77 в пользу гостей.

«Сине-бело-голубые» выиграли лишь первую четверть, которую завершили с преимуществом в одно очко — 20:19. Вторая десятиминутка осталась за мюнхенским клубом — 21:16. После большого перерыва «Бавария» укрепила преимущество, завершив четверть со счетом 20:18. Итоговый игровой отрезок закончился с разницей в три очка в пользу гостей — 17:14.

Перед матчем «Зенит» и «Бавария» имели одинаковое количество очков и занимали две нижние строчки в турнирной таблице. Теперь «Зенит» идет на последнем месте, «Бавария» — на предпоследнем.

Напомним, недавно петербуржцы сменили главного тренера: испанец Джоан Плаза был уволен, команду возглавил его соотечественник Хавьер Паскуаль.