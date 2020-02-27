По итогам заключительных матчей регулярного чемпионата КХЛ определились все пары соперников в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина. Сегодня московский ЦСКА обыграл «Сочи», ярославский «Локомотив» проиграл «Витязю», а столичное «Динамо» уступило одноклубникам из Минска.

Таким образом, лидер Западной конференции ЦСКА будет играть с нижегородским «Торпедо», серия стартует в Москве. СКА вышел на подольский «Витязь», первый матч будет проходить в Санкт-Петербурге. «Йокериту» предстоит сыграть с «Локомотивом», а московскому «Динамо» — со «Спартаком».

В Восточной конференции «Ак Барсу» достался «Нефтехимик», «Барысу» — магнитогорский «Металлург». Омский «Авангард» проведет серию против уфимского «Салавата Юлаева», а «Автомобилисту» предстоит сыграть с новосибирской «Сибирью».