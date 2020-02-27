«Зенит» снова проиграл в Евролиге, биатлонисты взяли серебро на чемпионате Европы, а в Кубке Гагарина определились все пары соперников. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Сборная России взяла серебро в смешанной эстафете на ЧЕ

Сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Раубичах. Команду представляли Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Первыми стали украинцы, третьими — белорусы. Изначально бронзу взяли норвежцы, однако их дисквалифицировали за нарушение правил на финише.

«Зенит» опустился на последнее место Евролиги

Петербургский «Зенит» в домашнем матче потерпел поражение от мюнхенской «Баварии» в 26-м туре Евролиги. Игра завершилась со счетом 68:77. Подопечные Хавьера Паскуаля смогли выиграть лишь первую четверть. Таким образом, «Зенит» опустился на последнее место в турнирной таблицы, «Бавария» идет предпоследней.

Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина

В КХЛ завершились все матчи регулярного чемпионата, по итогам которых стали известны пары соперников на первый раунд Кубка Гагарина. ЦСКА сыграет с «Торпедо», СКА — с «Витязем», «Йокерит» — с «Локомотивом», «Динамо» — со «Спартаком». На Востоке «Ак Барс» будет встречаться с «Нефтехимиком», «Барыс» — с «Металлургом», «Авангард» — с «Салаватом Юлаевым», «Автомобилист» — с «Сибирью».

Хачанов и Рублев вылетели с турнира в Дубае

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев не смогли пробиться в полуфинал турнира в Дубае. В четвертьфинале Рублев встречался с представителем Великобритании Дэниэлем Эвансом и потерпел поражение в двух сетах. Хачанов встречался с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и тоже проиграл в двух партиях.

Непряева выздоровела и выступит в Лахти

Российская лыжница Наталья Непряева, заболевшая во время «Ски Тура», выздоровела и попала в состав на этап Кубка мира в Лахти, который пройдет в эти выходные. Глава ФЛГР Елена Вяльбе огласила состав, он выглядит следующим образом: Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Яна Кирпиченко. В мужскую команду вошли Александр Большунов, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Илья Семиков, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Андрей Собакарев.