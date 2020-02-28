«Зенит» примет московский «Локомотив» в матче молодежного первенства России по футболу. Игра будет проходить в Санкт-Петербурге сегодня, 28 февраля, стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск.

Матч станет первым после зимнего перерыва. На данный момент «сине-бело-голубые» занимает третье место в турнирной таблице первенства, имея в своем активе 33 набранных очка после 19 туров. Петербуржцы одержали десять побед, потерпели шесть поражений и три раза сыграли вничью.

«Железнодорожники» показывают аналогичную статистику: у них тоже 33 очка при таком же соотношении побед и поражений.