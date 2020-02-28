«Манчестер Юнайтед» разгромил бельгийский «Брюгге» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счетом 5:0.

Счёт был открыт на 27-й минуте встречи: Бруну Фернандеш реализовал одиннадцатиметровый. До перерыва хозяевам удалось не только увеличить свое преимущество, но и довести его до разгромного. Сначала автором забитого гола стал Одион Игало, получивший передачу от Хуана Маты, затем с передачи Фреда отличился Скотт Мактоминай.

В концовке второго тайма Фред отправил четвертый мяч в ворота «Брюгге», а в дополнительное время оформил дубль и установил итоговый счет встречи.

Напомним, первая встреча завершилась вничью — 1:1. Таким образом, «Манчестер» вышел в 1/8 финала Лиги Европы.