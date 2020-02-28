Международный союз биатлонистов (IBU) удовлетворил протест сборной Норвегии на дисквалификацию в смешанной эстафете на чемпионате Европы. Команде вернули бронзовые медали.

Накануне норвежцы заняли третье место в гонке в Раубичах, однако затем были дисквалифицированы за нарушение правил. Александра Андерсона обвинили в том, что на финише он создал помеху для белоруса Сергея Бочарникова, который стал четвертым.

После пересмотра эпизода IBU принял решение, что норвежец действовал в рамках правил, и отменил дисквалификацию. Таким образом, итоговое положение команд осталось прежним: Украина заняла первое место, Россия — второе, Норвегия — третье, Белоруссия — четвертое.

Сегодня, 28 февраля, на чемпионате Европы нет гонок. Завтра состоятся мужской и женский спринты.