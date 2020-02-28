Главный тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский не подтвердил информацию о том, что Александр Логинов и его личный тренер Александр Касперович намерены судиться с Сарой Фуссек-Хаккарайнен. Именно она стала инициатором обысков в расположении сборной России на чемпионате мира в Антхольце.

«Я только что разговаривал с Александром, эта информация застала его врасплох, он был очень удивлен», — заявил Кугаевский, слова которого приводит ТАСС.

Тренер объяснил, что на данный момент Логинов находится дома с семьей, он старается отдохнуть и отвлечься от биатлона. На сегодняшний день речи об иске не идет, подчеркнул Кугаевский.

«При этом он готов бороться за свое честное имя, но пока еще не определился, какой путь для этого выбрать», – сказал специалист.

Напомним, Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию по поводу того, что Касперович находился на чемпионате мира с чужой аккредитацией.