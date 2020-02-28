Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Марит Бьорген встала на защиту своей соотечественницы Терезы Йохауг, которую часто критикуют за постоянные победы.

Как сообщил VG, сначала Йохауг упрекали в допинговом прошлом, теперь ей достается за доминирование над соперницами.

«Пусть лучше другие смотрят на Терезу снизу вверх и интересуются тем, как ей удаётся показывать такие результаты. Могу поспорить, что она тренируется на 200–300 часов больше, чем остальные, и именно это даёт результат», — заявила Бьорген.

Экс-спортсменка подчеркнула, то каждая победа Йохауг — это результат тяжелой работы, которая ведется на протяжении многих лет. Бьорген уверена: если соперницы хотят приблизиться к Терезе, им необходимо тренироваться также.

Напомним, Йохауг возглавляет общий зачет Кубка мира, её преимущество над Хейди Венг составляет 657 очков.