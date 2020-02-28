Лондонский «Арсенал» не смог пробиться в 1/8 финала Лиги Европы. В 1/16 он встречался с греческим «Олимпиакосом» и проиграл ответный матч со счетом 1:2. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась в добавленное время.

Первый там прошел без результативных моментов. Счет был открыт после перерыва, на 53-й минуте отличился Пап Сиссе с передачи Матье Вальбуэна. Гол стал единственным, забитым в основное время.

Так как первый матч завершился гостевой победой «Арсенала» со счетом 1:0, потребовалось дополнительное время. На 113-й минуте нападающий лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет, однако спустя шесть минут Юссеф Эль-Араби вновь выел «Олимпиакос» вперед.

Таким образом, по сумме двух матчей счет оказался равным — 2:2. Однако два гола, забитых на чужом поле, вывели «Олимпиакос» в следующую стадию турнира.