Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов сообщил, что вопрос с иском к Сарре Фуссек-Хаккарайнен, инициировавшей обыски на чемпионате мира, пока не решен.

«Вчера было правление СБР, на котором рассматривались разные варианты. Однозначно нынешняя ситуация требует реакции», — заявил Нуждов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс». Он подчеркнул, что организация рассматривает различные варианты — открытые письма, обращения к IBU и судебный иск. Окончательное решение еще не принято, так как СБР изучает целесообразность каждого из путей, объяснил Нуждов.

Специалист отметил, что открытое письмо к IBU будет публиковано на официальном сайте СБР. По его мнению, достижение результата требует времени.

«Не нужно шапкозакидательство, эмоции. Тот же иск нужно точно сформулировать, понимать все умственные и другие затраты, которые на это уйдут», — сказал Нуждов. Он добавил, что в данный момент ведутся консультации с юристами.