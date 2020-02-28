Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Акапулько (Мексика). В четвертьфинале она встречалась с представительницей Канады Лейлой Анни Фернандес и потерпела поражение в двух сетах со счетом 3:6, 5:7.

Спортсменки провели на корте 1 час 34 минуты, за это время Потапова один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и взяла два гейма на подаче соперницы. Фернандес сделала три эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

За выход в финал Фернандес, занимающая 190-е место в рейтинге WTA, поспорит с мексиканской теннисисткой Ренатой Сарасуа, выбившей из борьбы словенку Тамару Цидансек.

Турнир в Акапулько завершится в субботу, 29 февраля.