Организаторы веломногодневки «Тур ОАЭ» приняли решение отменить гонку за два этапа до окончания после обнаружения коронавируса у представителей одной из команд.

Как сообщает BBC, два итальянских сотрудника команды, принимающей участие в многодневке, сдали положительные тесты на коронавирус.

«Решение об отмене было принято для защиты всех участников гонки», — гласит сообщение.

Отмечается, что все гонщики, выступающие на «Туре ОАЭ», будут обследованы на коронавирус. После пяти этапов тура лидером идет представитель Великобритании Адам Йейтс.

Напомним, случаи заражения вирусом были зафиксированы уже в 46 странах. Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у итальянского футболиста, выступающего в Серии С.