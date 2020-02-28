Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал выступление сборной России в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Белоруссии. Команда в составе Кристины Резцовой, Виктории Сливко, Эдуарда Латыпова и Карима Халили завоевала серебряные медали.

«Достойное выступление нашей команды на чемпионате Европы! Второе место в смешанной эстафете! Минск радует нас медалями!» — написал Драчёв на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, победителями гонки стали украинские биатлонисты, бронзовая медаль досталась норвежцам. После гонки Норвегия была дисквалифицирована за то, что Александр Андерсон на финише создал помеху белорусу Сергею Бочарникову. Однако сборная Норвегии подала протест, который был удовлетворен после пересмотра эпизода. Таким образом, итоговое расположение мест осталось прежним.