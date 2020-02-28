Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба тренируется по индивидуальной программе.

Однако, по информации «Спорт-Экспресс», футболист может попасть в заявку на матч 20-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом». Утверждается, что решение об его участии будет принято в субботу, 29 февраля.

Как сообщает источник, тренерский штаб не считает повреждение Дзюбы критичным и планирует ограничиться консервативным лечением.

Напомним, о повреждении Дзюбы стало известно 26 февраля. Ранее СМИ сообщали, что нападающий не сможет помочь своей команде в матче с «Локомотивом».

Игра состоится завтра, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Команды встретятся в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена».