Нападающий московского «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал о ходе восстановления после травмы.

«Это очень плохое чувство, когда твои друзья, партнеры играют, тренируются, а ты в другом месте только начинаешь ходить, потом делаешь какие-то упражнения, потихоньку начинаешь бегать», — сказал Джорджевич, слова которого приводит РИА «Новости».

Джорджевич отметил, что восстановление после разрыва крестообразных связок — это длительный процесс, поэтому он вряд ли сможет вернуться в строй в нынешнем сезоне. Он подчеркнул, что реабилитация идет хорошо.

По словам Джорджевича, на протяжении длительного времени он находился в клинике в Барселоне, где и был прооперирован. Потом он вернулся домой в Черногорию, куда к нему прибыл физиотерапевт для ежедневных занятий.

«И только несколько дней назад я прилетел в Москву, здесь я занимаюсь в «Локоспорте» и жду команду, когда она вернется», — сказал футболист.