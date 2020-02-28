Нападающий московского «Локомотива» Лука Джорджевич поделился ожиданиями от матча против «Зенита» в 20-м туре чемпионата России. Футболист не примет участие в игре, так как восстанавливается после разрыва крестообразных связок.

Джорджевич ответил на вопрос, можно ли «Зенит» считать фаворитом.

«Пусть «Зенит» будет фаворитом, ведь он играет дома, играет очень хорошо. Я уверен, что у нас много сильных игроков, которые могут помешать «Зениту», — сказал нападающий в интервью «РИА Новости». Он подчеркнул, что на матче будет аншлаг, так как встретятся две сильнейшие команды России.

Джорджевич также признался, что у него никаких плохих чувств по отношению к «Зениту», цвета которого он защищал ранее.

«Я получил такой опыт в «Зените», который не поменял бы ни на что другое. Были всякие вещи, и хорошие, и плохие, я туда приехал совсем молодым, а ушел оттуда в 25 лет», — сказал игрок.