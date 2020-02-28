Новый главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» Хавьер Паскуаль заявил, что игроки не будут получать выходные после поражений.

Накануне петербуржцы уступили «Баварии» в 26-м туре регулярного чемпионата Евролиги и опустились на последнее место в турнирной таблице.

После окончания встречи тренеру задали вопрос, почему он не использовал паузу на матчи сборных для того, чтобы поставить командную игру.

«Это решение было принято предыдущим тренером. Я узнал об этом, приехав. Игроки уже имели свои планы, я просто это принял. Больше у них не будет выходных после поражений», — сказал Паскуаль, слова которого приводит «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что тренеры не волшебники, они должны сделать так, что команда показывала свой максимальный уровень. Паскуаль уверен, что через месяц «Зенит» сможет играть гораздо лучше, чем сейчас.