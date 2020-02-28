Плей-офф чемпионата Intel Extreme Masters Season XIV по CS:GO будет проведен без зрителей. Об этом сообщили организаторы в официальном заявлении.

Утверждается, что силезское воеводство аннулировало лицензию ESL на проведение массовых мероприятий по программе турнира. Официальная причина — глобальная ситуация в области здравоохранения.

Подчеркивается, что турнирный оператор поддержал решение властей Польши. Зрителям, которые уже успели приобрести билеты, будут принесены извинения, организаторы также планирует вернуть деньги. Расписание матчей не изменится, они пройдут по ранее составленному плану.

Напомним, Intel Extreme Masters Season XIV проходит в польском городе Катовице в период 24 февраля по 1 марта. За титул чемпиона мира по версии IEM борются шестнадцать команд. Призовой фонд соревнований составляет 500 тысяч долларов.