В центре внимания прогнозов две премьер-лиги — в пятницу вечером откроется очередной тур АПЛ матчем между «Норвичем» и «Лестером». После зимней паузы вернется РПЛ встречей «Крылья Советов» с «Оренбургом», а на следующий день будет сыграно московское дерби «Динамо» — «Спартак».

Комментатор Илья Казаков поставил бы на сухую победу «Лестера», если бы тот играл дома. Однако это еще противостояние двух бомбардиров — Теему Пукки и Джейми Варди. Казаков считает, что «Лестер» выиграет, а Варди забьет. При этом Казаков рассчитывает, что «Норвич» также сумеет отличиться, поскольку против «Лестера» команда всегда играет с особым вдохновением. Казаков сравнивает «Норвич» с «Сельтой» в испанской Примере, которая хоть и идет в конце таблицы, но в любом состоянии здорово играет против «Реала». Ставки Казакова на этот матч — «обе забьют» и победа «Лестера».

Знаток «Что Где Когда» Ровшан Аскеров замечает, что «Лестер» при Роджерсе невероятно хорош — команда борется за ЛЧ и только в последнее время отстала от «Манчестер Сити». «Норвич» же идет строго последним и вряд ли сможет спастись. По мнению Аскерова, «Лестер» попытается взять свои дежурные три очка, дабы не позволить «Челси» приблизиться к комфортному третьему месту, которое дает путевку в Лигу чемпионов. Также Аскеров прогнозирует гол Джейми Варди.

РПЛ открывается матчем в Самаре — «Крылья Советов» встретятся с «Оренбургом». Опытный футбольный специалист Валерий Непомнящий предполагает, что предстоящий матч очень важен для обеих команды — можно сказать, на кону шесть очков, поскольку команды борятся за выживание. Непомнящий считает, что учитывая важность матча для обоих коллективов и определенные проблемы с составом и игрой, встреча получится не очень зрелищной. Будет много борьбы, но мало забитых мячей. Непомнящий выбирает ставку «тотал меньше 2.5».

В субботу состоится московское дерби — «Динамо» играет со «Спартаком». Главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова «Спартак» не впечатляет — ничего нового в игре красно-белых Радимов не увидел. Команда хоть и выиграла Кубок Париматч Премьер, но какого-то целостного впечатления подопечные Тедеско, по словам Радимова, не оставили. При этом у коллектива немного турнирных задач на сезон, а потому «Спартак» будет заниматься построением игры. По мнению Радимова, у «Динамо» более качественные исполнители, поэтому бело-голубые являются фаворитом матча. Судьбу встречи, по мнению Радимова, решит один забитый гол, который будет на счету кого-то из футболистов «Динамо».

Комментатор Владислав Батурин считает, что на игру повлияет то, что обе команды соскучились по чемпионату и болельщикам. Это будет означать, что за счет эмоций, антуража и желания проявить себя, показать, что работа на сборах прошла не зря, команды результативно покажут себя в нападении. Батурин предлагает ставку «обе забьют».