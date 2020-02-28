Из китайской версии App Store исчезла мобильная версия игры Plague Inc. Суть игры заключалась в том, что нужно в роли опасного вируса заражать людей, чтобы уничтожить жизнь на планете.

Apple сообщает, что получила уведомление с таким текстом: «В приложении присутствует контент, который нелегален в Китае».

Разработчики приложения пока не выяснили, связно ли произошедшее со вспышкой коронавируса в Китае. Авторы игры подчеркивают, что ранее медицинские органы признавали, что приложение играет большую образовательную роль.

На данный момент студия Ndemic не собирается отказываться от своей игры и ищет другие способы ее распространения в китайском сегменте.

Напомним, приложение вышло еще в 2012 году, но после вспышки коронавируса его популярность резко возросла.