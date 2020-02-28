Российская биатлонистка Виктория Сливко сообщила, что тренируется под руководством Андрея Падина, который на данный момент работает в сборной Белоруссии.

В прошлом сезоне Падин тренировал резервную женскую сборную России, в которую входила Сливко, однако весной был уволен.

«Сразу после Эстерсунда я стала работать с Андреем Падиным, когда меня отправили на Кубок России. Он согласился мне помочь держать форму», — заявила Сливко, слова которой приводит News.ru.

Спортсменка подчеркнула, что пробилась на Кубок IBU и чемпионат Европы только благодаря Падину. Она отметила, что полностью доверяет тренеру.

Напомним, на чемпионате Европы Сливко завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете в составе сборной России.