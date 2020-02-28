Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль подвел итоги матча с «Баварией в Евролиге. «Зенит» в очередной раз уступил на своей площадке, проиграв в самой концовке.

«Думаю, что эта игра показала: мы прогрессируем в некоторых компонентах. Особенно это касается игры в быстром нападении и в нападении в принципе», — цитирует Паскуаля официальный сайт «Зенита».

По мнению тренера, команды лучше подготовилась физически и старалась победить, а также совершила всего восемь потерь, что можно считать хорошим результатом. Однако плохой процент попадания издали (16%) не позволил победить. По словам Паскуаля, именно это решило исход этой игры. Паскуаль призвать продолжаться тренироваться каждый день и становиться лучше.

Следующий матч «Зенит» проведет в гостях во вторник, 3 марта, в Москве в рамках Евролиги. Соперником команды Паскуаля станет ЦСКА, которому петербургская команда уступила в первом круге. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.