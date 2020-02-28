Биатлон в России набрал такую бешеную популярность, что даже самый странный турнир года — чемпионат Европы — показывают в прямом эфире с комментариями Дмитрия Губерниева, а в марте планируют транслировать и Кубок IBU. Однако пока голос российского биатлона призывает следить за чемпионатом Европы, мы рекомендуем посмотреть этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.

Почему надо смотреть лыжи?

Лидер мужской команды Александр Большунов не будет тратить время на восстановление после «Ски Тура» и выступит в Финляндии. Скорее всего, он пропустит эстафету, однако раздельную гонку на 15 километров пробежит однозначно. Как и на протяжении всего сезона, в этот раз он будет одним из главных претендентов на победу.

Большунов может стать первым российским лыжником, который завоюет Большой хрустальный глобус: выиграть общий зачет не удалось ни Александру Легкову, ни Сергею Устюгову. Преимущество россиянина в тотале хоть и солидное, но теоретически догнать его еще возможно. Как показал финал «Ски Тура», в лыжах можно предсказать далеко не всё, поэтому Большунов будет сражаться за кубковые очки до последнего. Наверняка, и в Лахти он даст болельщикам повод для радости.

Ещё одна причина, по которой стоит посмотреть лыжи — возвращение Натальи Непряевой. Из-за болезни она снялась в начале «Ски Тура», но успела восстановиться и вернуться в строй. Конечно, бороться за Кубок мира Наталья не сможет — Терезе Йохауг по-прежнему нет равных в мире. Однако шансы на второе место, хоть и призрачные, но есть. Отставание от норвежки Хейди Венг у Непряевой солидное и догнать её, возможно, уже не получится, но в таком россиянке надо отстоять хотя бы третье место. В спину уже дышит Астрид Якобсен, однако Непряевой по силам разбавить норвежское доминирование в генеральной классификации.

Что происходит в биатлоне?

Биатлонисты выступают на чемпионате Европы хуже, чем могли бы. У них уже есть две медали, но если объективно оценить состав участников, россияне должны быть в призах абсолютно в каждой гонке. Евгения Павлова начала за здравие, выиграв суперспринт, но уже в сингл-миксте показала, что пока не готова к работе на дистанции. Кристина Резцова, не получившая шанса на ЧМ-2020, доказывает, что тренеры были правы в отношении её функционального состояния.

Россия привезла в Раубичи Матвея Елисеева — лучшего после Логинова биатлониста основной мужской команды. Однако он не справился даже с квалификацией суперспринта: иначе как плачевной его готовность не назовешь.

Как и всегда, в российской команде не обходится без казусов: Кирилл Стрельцов в сингл-миксте умудрился потерять обойму прямо на стрельбище. Пришлось звать тренера и экстренно решать проблему, что принесло России минуту отставания и выбило из борьбы за награды.

Впереди на чемпионате Европы спринты и гонки преследования. Если оценивать форму сборной России по прошедшим четырем стартам, на медали смогут рассчитывать только Карим Халили и Эдуард Латыпов. Именно они спасли команду в смешанной эстафете и смогли выбраться из беспросветного отставания, созданного Резцовой и Сливко.