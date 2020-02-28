Санкции в отношении российского спорта со стороны WADA могут быть вынесены значительно позже со стороны CAS. В данный момент Спортивно арбитражный суд разбирает дело между WADA и РУСАДА.

Как отмечает издание New York Times, в CAS поступают письма от различных организаций, заинтересованных в исходе слушаний. Речь идет от Международной федерации хоккея (IIHF), Европейских олимпийских комитетов (EOC), Глобальной ассоциации международных спортивных федераций (GAISF).

Независимый суд был буквально засыпан обращениями о вопросах по процедуре процесса с просьбами разъяснить какие-либо моменты. Все это дело настолько замедлило ход арбитражного процесса, что решение может быть принято после начала Олимпиады в Токио.

По словам спортивного юриста из Великобритании Грегори Иоаннидса, процедурные аспекты могут затянуть рассмотрение содержательной части дела. Окончательный вердикт может быть вынесен спустя четыре месяца после окончания слушаний.

Сами слушания пройдут в CAS не ранее конца апреля и не будут публичными. По информации NYT, для слушаний предварительно выбраны пять дней с 26 апреля по 8 мая, однако эти даты могут быть изменены.

Напомним, исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно согласился с рекомендацией независимого комитета по соответствию (CRC) WADA отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры.