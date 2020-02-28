Российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос, как он реагирует на сравнения с лучшими игроками планеты. Перед этим россиянин уступил в четвертьфинале турнира в Дубае Даниэлю Эвансу со счётом 2:6, 6:7.

«Я не Роджер Федерер, Рафаэль Надаль или Новак Джокович. Они лучшие игроки в истории. Я не могу с ними сравниться», — цитирует Рублёва Daily Express.

Рублев предположил, что такой вопрос стоит задавать швейцарцу Стэну Вавринке. Россиянин отметил, что, возможно, все стоит ориентировать на него, поскольку он также выиграл несколько турниров «Большого шлема».

В 2020 году Рублев сумел затащить два турнира — в Дохе и Аделаиде.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 2 950 420 победивший его Эванс сыграет с греком Стефаносом Циципасом.