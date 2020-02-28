Бывший тренер «Витесса» и наставник «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему смог прибавить защитник «Зенита» Вячеслав Караваев. По мнению специалиста, Караваев прогрессировал благодаря бывшему партнеру по команде Мартину Эдегору.

По словам Слуцкого, Караваев играл в одной команде с Эдегором целый сезон — это позволило ему выйти на новый уровень, заиграть в «Зените» и Лиге чемпионов.

Понятно, что тут и Караваев молодец, но Эдегор реально сделал для Караваева больше, чем все футбольные школы вместе взятые», — приводит слова Слуцкого «Бизнес Online».

Напомним, Вячеслав Караваев до перехода в «Зенит» играл с Мартином Эдегором, который находился в аренде из «Реала». В это время голландской командой руководил Леонид Слуцкий.