Российский фигурист Даниил Самсонов, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, вероятно, не выступит на юниорском чемпионате мира в Эстонии. Фигурис переведен в запас.

После обновления списка участников ЮЧМ на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) Самсонов значится в списке запасных, а вместо него выступит Илья Яблоков.

Самсонов работает в группе Этери Тутберидзе. В текущем сезон 2019/20 он занял третье место в финале юниорского Гран-при и выиграл юниорский чемпионат России. Кроме того, стал шестым на взрослом чемпионате России. На юниорской Олимпиаде-2020 в Лозанне он был третьим..

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров-2020 стартует в Таллине со 2 марта и завершится в Международнй женский день.