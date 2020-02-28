Российская фигуристка Евгения Медведева работает в обычном тренировочном режиме и скоро приступит к постановке программ для нового сезона. Об этом рассказал ее канадский тренер Брайан Орсер.

«Евгения тренируется в обычном режиме, продолжит это делать после мероприятий в Мексике. Очень скоро она приступит к постановке новых программ», — цитирует Орсера «РИА Новости».

Напомним, Медведева в этом сезоне не отобралась в сборную России для участия в чемпионатах Европы и мира, поскольку из-за проблем с коньками была вынуждена сняться после короткой программы на чемпионате России в Красноярске в конце декабря.

До 1 марта двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр-2018 и победительница двух чемпионатов мира примет участие в мероприятиях в Мексике, где пройдут ее мастер-классы, семинары и показательные выступления.