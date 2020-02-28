Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подвел итоги сбора в Турции. В последнем матче предсезонки «Зенит-2» уступил владикавказской «Алании» со счетом 0:2.

Радимов подчернул, что доволен работой, которую проделали игроки на сборах. В команде обошлось практически без травм, были небольшие повреждения в стыках, что является рабочим моментом. Главный тренер «Зенита-2» отметил, что удалось выполнить практически все, что запланировало, было тяжело и это было видно по ребятам.

«Из минусов, как я сказал, пока тяжело дается переход к взрослому футболу. Надо поскорее мужать, брать на себя ответственность, а не перекладывать на кого-то другого. В футбол все играть умеют, но если ты не будешь проявлять характер, ничего не получится. Хочу, чтобы парни прочитали эти слова и задумались: чтобы стать мужиками, нужно переступить через многие вещи, даже когда очень тяжело», — приводит слова Радимова официальный сайт «Зенита».

9 марта команде предстоит очередно предсезонный сбор, который пройдет также в Турции.