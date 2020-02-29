В марте завершается зимний спортивный сезон: в лыжах и биатлоне пройдут последние этапы Кубка мира, в фигурном катании — главные турниры года. Nevasport рассказывает о событиях, которые нельзя пропустить.

ЮЧМ по фигурному катанию. Таллин, Эстония

В Таллине будет проходить юниорский чемпионат мира по фигурному катанию, главной интригой которого станет борьба учениц Этери Тутберидзе с талантливой американкой Алисой Лю. В финале юниорской серии Гран-при Камила Валиева обошла свою соперницу, теперь ей нужно повторить успех.

Незадолго до старта турнира стало известно, что Даниил Самсонов — еще один воспитанник Тутберидзе — скорее всего, не выступит в Таллине. Его заменит Илья Яблоков, который числился первым запасным. Также Россию представят Андрей Мозалев и Петр Гуменник.

ЧМ по фигурному катанию. Монреаль, Канада

Вслед за юниорами на мировое первенство отправятся и взрослые фигуристы, их чемпионат состоится в канадском Монреале. И здесь главные надежды вновь будут связаны с группой Тутберидзе: на лед выйдет легендарное трио — Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова. У мужчин дебютантом турнира станет Артур Даниелян, который еще не вышел из юниорского возраста, но уже отобрался на взрослый чемпионат.

В парном катании российским спортсменам предстоит побороться с действующими чемпионами мира китайцами, а в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов впервые выступят в статусе чемпионов Европы.

Завершение Кубка мира по биатлону

Биатлонный сезон близится к концу: в марте состоятся три заключительных этапа Кубка мира. Со 2 по 8 число спортсмены будут выступать в чешском Нове Место, где их ожидают спринты, эстафеты и масс-старты. Затем биатлонисты отправятся в Контиолахти, там они пробегут связку спринт-пасьют, сингл-микст и смешанную эстафету. Завершится сезон этапом в Норвегии, он будет включать в себя спринт, пасьют и масс-старт.

Финал Кубка мира по лыжным гонкам

В лыжных гонках сезон тоже завершится в этом месяце. Сначала лыжники пробегут спринты и марафоны в Норвегии, затем отправятся в североамериканский тур. Их ждут спринты в Квебеке и Миннеаполисе, а финал Кубка мира состоится в Кэнморе. Последней гонкой сезона станет смешанная эстафета, которая ранее проводилась только в биатлоне.

В этом году Александр Бльшунов может стать первым в российской истории лыжником, завоевавшим Большой хрустальный глобус. Сейчас его преимущество над Клэбо составляет более 400 очков, в марте он постарается сохранить отрыв.

1/8 финала Лиги чемпионов, ответные матчи

В марте состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которых определятся все четвертьфиналисты самого престижного клубного турнира. 10 марта «Тоттенхэм» будет пытаться взять реванш у «Лейпцига», а «Валенсия» — у «Аталанты». 11-го числа ПСЖ бпоборется с «Боруссией», которой проиграл в первой встрече, а «Атлетико Мадрид» постарается сохранить свое преимущество над «Ливерпулем».

«Реал» в первой встрече уступил «Манчестер Сити», 17 марта мадридцы постараются исправить положение. В тот же день «Ювентус» попробует реабилитироваться после поражения от «Лиона». Ещё два матча пройдут 18-го числа: «Барселона» со второй попытки попробует обыграть «Наполи», но самая сложная задача будет стоять перед «Челси» — в первой встрече лондонцы проиграли со счетом 0:3.