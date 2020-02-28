Форвард СКА Александр Барабанов рассказал о своих ожиданиях от серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Витязем».

По словам Барабанова, команде нужно очень строго подойти к серии с «Витязем» — хорошо настроиться и подготовиться. Барабанов считает, что нужно играть и навязывать свой хоккей. Форвард отдыхал и не смотрел матч, в котором решалось, с кем СКА сыграет в первом раунде Кубка Гагарина. Хоккеист старался больше уделить внимание своему отдыху и восстановлению.

«Я готов к плей-офф, но всё равно надо добавлять от матча к матчу. Команда тоже набрала ход, но всё равно не должно быть недонастроя. «Витязь» выйдет биться, у него будет хорошая самоотдача. Надо хорошо настроиться. «Витязь» в первом раунде – хорошая примета? Недавно вспоминал. Но мы идем от матча к матчу, — цитирует Барабанова «Чемпионат».

Первые два матча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина СКА — «Витязь» пройдут в «Ледовом дворце» 1 и 3 марта.