В двадцатом туре молодёжного первенства России «Зенит» на стадионе «Смена» встречался с «Локомотивом». Матч на поле Академии «Зенита» завершился со счётом 1:2 в пользу гостей.

Команде Константина Зырянова удалось выйти вперед на пятой минуте игры. Отличился полузащитник Антон Бугорский.

Хозяева выигрывали вплоть до середины второго тайма, когда «Локомотиву» удалось забить два гола в течение пяти минут. Сначала на 68-й минуте счет сравнял хавбек Илья Грицак, а затем спустя пять минут отличился полузащитник Вадим Карев.

Таким образом, «Локомотив» с 36 очками поднялся на второе место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Зенит» с 33 баллами располагается на четвёртой строчке.