Бывший вице-губернатор Воронежской области бизнесмен Евгений Юрченко стал новым руководителем Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Юрченко был избран при голосовании, в котором участвовали 53 человека. Против него проголосовали семь человек, трое воздержались.

Ранее сообщалось, что Юрченко попал в список кандидатов на пост главы ВФЛА вмесие с главой Федерации легкой атлетики Москвы Олегом Курбатовым и спортивным менеджером Михаилом Гусевым.