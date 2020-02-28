Бывший вице-губернатор Воронежской области бизнесмен Евгений Юрченко стал новым руководителем Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Юрченко был избран при голосовании, в котором участвовали 53 человека. Против него проголосовали семь человек, трое воздержались.
Ранее сообщалось, что Юрченко попал в список кандидатов на пост главы ВФЛА вмесие с главой Федерации легкой атлетики Москвы Олегом Курбатовым и спортивным менеджером Михаилом Гусевым.
На вечер четверга на сайте ВФЛА был опубликован новый список кандидатов на посты президента и членов президиума: единственным претендентом на пост президента оставался Юрченко.
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковского ранее также снял свою кандидатуру. Тренер объяснил, что принял решение не ходить на выборы во избежание конфликта интересов. Он отметил, что после выдвижения его кандидатуры поменялось положение дел в легкой атлетике.
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