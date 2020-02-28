Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба CAS, срок отстранения будет отсчитываться с 28 февраля 2020 года.

В феврале 2019 года Ян стал участником скандальной истории: он разбил молотком пробирку со своей допинг-пробой, когда допинг-офицер явился к нему домой. Изначально Международная федерация плавания отказалась дисквалифицировать китайца и ограничилась предупреждением, так как сочла вину спортсмена недоказанной.

После решения FINA WADA обратилось в CAS. Пловец не признал свою вину и потребовал сделать слушание открытым, однако суд принял решение об отстранени.

В 2014 году спортсмен был обвинён в употреблении триметазидина, тогда он отделался трехмесячной дисквалификацией.